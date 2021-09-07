Isparta'da taksiyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Isparta'da taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Isparta'da taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İbrahim Dalfidan'ın kullandığı 32 T 0205 plakalı taksi, 105 Cadde'de Alev Tüten yönetimindeki 32 AAY 763 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile takside yolcu olarak bulunan Meryem Gökiş yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen