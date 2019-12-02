Isparta'da takla atan otomobil yaklaşık 100 metre sürüklenerek ters döndü: 2 yaralı

02.12.2019 03:19 | Son Güncelleme: 02.12.2019 03:45

Isparta'da takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, ters dönerek şarampole devrildi. Feci kazada, araçtaki 2 kişi şans eseri yaralı olarak kurtulurken, otomobil ise hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi.



Kaza, bugün saat 01.15 sıralarında Isparta - Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki üniversite kavşağında meydana geldi.



İddiaya göre, Isparta istikametinden Afyonkarahisar yönüne seyreden Ahmet S. yönetimindeki 06 DM 047 plakalı otomobil, sürücünün üniversite kavşağında sürücünün kontrolünden çıkarak bankete çarptı.



Çarpmanın etkisiyle takla atarak yaklaşık 100 metre boyunca sürüklenen otomobil, yol kenarındaki arazide ters döndükten sonra durabildi.



Feci kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ahmet S. ile yanındaki Eda E. isimli yolcu şans eseri yaralı olarak kurtuldu.



Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazaya ilk olarak, üniversite polis kontrol noktasındaki ekipleri ulaştılar.



Araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaparken, itfaiye ekipleri de araçta meydana gelebilecek herhangi bir yangın ve patlama olayına karşı söz konusu yere gelerek tedbir aldı.



Yaralılar, ilk müdahaleleri sonrasında ambulansla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.



Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İHA