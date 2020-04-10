Isparta'da tahliye olan umreci sayısı 472'ye ulaştı Isparta'da tahliye olan umreci sayısı 472'ye ulaştıUMRE dönüşü yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Isparta'da karantina süreci tamamlananlar evlerine gönderiliyor.

Isparta'da tahliye olan umreci sayısı 472'ye ulaştı

UMRE dönüşü yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Isparta'da karantina süreci tamamlananlar evlerine gönderiliyor. Test sonuçları pozitif çıkan, uygulanan tedavi sonucu iyileşen 39 kişi daha memleketlerine gönderildi. Kentten bugüne kadar tahliye edilen umreci sayısı 472'ye ulaştı.

Suudi Arabistan'dan umre ziyareti dönüşü 16 Mart tarihinde Isparta Murat Hudavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 586 kişiden, testleri negatif çıkanlar memleketlerine gönderilmeye devam ediyor. Kentten tahliye olan umrecilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Testleri pozitif çıkan ancak uygulanan tedavisi sonucu iyileşen 39 umreci daha dün tahliye edildi. Isparta Murat Hudavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'na gelen 2 otobüsle 39 umreci Konya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'ya gönderildi. Memleketlerine gönderilen umreciler, evlerinde 14 gün daha izole olacak. Dün evlerine gönderilen 39 kişi ile birlikte Isparta'da tahliye edilen umreci sayısı 472'ye ulaştı. 110 umrecinin de test sonuçlarına göre önümüzdeki günlerde tahliye edileceği kayldedildi.

Kaynak: DHA