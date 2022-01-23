Isparta'da şüpheli ölüm

Isparta'da kendisinden üç gündür haber alınamayan bir kişi, evinde ölü bulundu.

ISPARTA (AA) - Isparta'da kendisinden üç gündür haber alınamayan bir kişi, evinde ölü bulundu.

Pirimehmet Mahallesi'nde K.B'den (62) bir süre haber alınamaması üzerine komşuları eve gitti. Komşuları, kapının açılmaması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, K.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

K.B'nin kentte boyacılık işiyle meşgul olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

K.B'nin cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.