Isparta'da su ürünleri av yasağına uymayan 2 işletmeye 10 bin 910 TL ceza
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Isparta'da su ürünleri av yasağına uymayan 2 işletmeye 10 bin 910 TL ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Isparta'da su ürünleri av yasağına uymayan 2 işletmeye 10 bin 910 TL ceza

Isparta'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri yasaklarıyla ilgili yaptıkları denetimlerde av yasaklarına aykırı hareket eden 2 işletmeye toplam 10 bin 910 TL para cezası uyguladı.

Isparta'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri yasaklarıyla ilgili yaptıkları denetimlerde av yasaklarına aykırı hareket eden 2 işletmeye toplam 10 bin 910 TL para cezası uyguladı.

Isparta'da su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla getirilen düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması için denetimler sürüyor. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, iç sular, karaya çıkış noktaları, su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri, toptan ve perakende satış yerleri ile pazar yerlerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlere Tarım ve Orman İl Müdürü Eyup Adıgüzel de katıldı.

Kentteki 4 su ürünleri işleme tesisi, 29 perakende balık satış yeri ile Eğirdir, Beyşehir ve Karacaören baraj göllerinin karaya çıkış noktalarında toplam 107 eş zamanlı denetim gerçekleştirirken, yapılan denetimlerde 2 işletmeye su ürünleri av yasaklarına aykırı hareket etmekten dolayı toplam 10 bin 910 TL para cezası uygulandı. - ISPARTA

Isparta'da su ürünleri av yasağına uymayan 2 işletmeye 10 bin 910 TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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