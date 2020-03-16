Isparta'da su ürünleri av yasağı başladı
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Isparta, Güncel

Isparta'da su ürünleri av yasağı başladı

Isparta sınırları içerisinde bulunan bütün sularda su ürünlerinin neslini korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla her yılın aynı dönemi olan 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasağı başladıIsparta Tarım ve Orman İl Müdürü Eyüp Adıgüzel, Isparta...

16.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:28
Isparta'da su ürünleri av yasağı başladı

Isparta sınırları içerisinde bulunan bütün sularda su ürünlerinin neslini korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla her yılın aynı dönemi olan 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasağı başladı


Isparta Tarım ve Orman İl Müdürü Eyüp Adıgüzel, Isparta sınırları içerisinde bulunan bütün sularda su ürünlerinin neslini korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla her yılın aynı dönemi olan 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığı yasak olduğunu bildirdi. Adıgüzel, avcıları uyararak, "Uygulanan avlanma yasağı boyunca tüm balıkçı kayıklarının karaya çekilmesi ve bu araçların içerisinde veya kıyıda avcılık malzemelerinin bulundurulması yasaktır. Ticari avcılığın yasak olduğu dönemde Eğirdir-Hoyran Gölü, Karacaören-1 Baraj Gölü, Beyşehir Gölü ve bunların bağlantılı olduğu sularda (Gümüşi Havuz balığı haricinde) amatör (sportif) avcılık da yasaktır" ifadelerinde bulundu. Ayrıca stok tespiti yapılmış balıkların 7 gün içinde satışının gerçekleştirilmesi veya işlenmesi gerektiği belirtildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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