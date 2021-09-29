Isparta'da su sayacı ve motosiklet hırsızları yakalandı - Haberler
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Isparta'da su sayacı ve motosiklet hırsızları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Isparta'da su sayacı ve motosiklet hırsızları yakalandı

Isparta'da tarlalardan su sayacı ve motosiklet çaldığı belirlenen 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da tarlalardan su sayacı ve motosiklet çaldığı belirlenen 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gönen ilçesine bağlı Koçtepe ve Baladız köylerinde 15 Eylül'de gerçekleşen tarlalardan bahçe sulamasında kullanılan 2 adet su sayacı ve bir motosikletin çalınması olayıyla ilgili jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada hırsızlık olaylarının şüphelilerinin N.E. ve A.A. isimli şahıslar olduğu belirlendi. 27 Eylül 2021 tarihinde Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırına Timi (JASAT) ve Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından yapılan takip sonucunda şüpheliler yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, N.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ISPARTA

Isparta'da su sayacı ve motosiklet hırsızları yakalandı

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