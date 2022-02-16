Isparta'da su kullanım bedelinde KDV indirimi - Haberler
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Isparta'da su kullanım bedelinde KDV indirimi

AA, Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta'da su kullanım bedelinde KDV indirimi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, içme suyu kullanım bedelinde yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdiklerini bildirdi.

ISPARTA (AA) - Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, içme suyu kullanım bedelinde yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdiklerini bildirdi.

Başdeğirmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyona karşı hemşehrilerinin yanında olduklarını belirterek, "İçme suyu kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdik. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Medya, Güncel, Haberler

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