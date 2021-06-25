Isparta'da su kazanında bayılan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Isparta'da su kazanında bayılan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Isparta'da su kazanında bayılan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da boya yapmak için girdikleri su kazanında oksijen azlığı nedeniyle bayılan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Isparta'da boya yapmak için girdikleri su kazanında oksijen azlığı nedeniyle bayılan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kent merkezindeki bir inşaatta çalışan işçiler Tahsin Taşçı ve Uğur Kürkçü boya yapmak için su kazanına girdi.

Bu sırada diğer işçiler uzun süredir kazandan çıkmayan Taşçı ve Kürkçü'nün baygınlık geçirdiğini fark etti.

İhbar üzerine inşaata 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazana giren itfaiye ekipleri, işçileri çıkarttı.

İşçiler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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