Isparta'da STK'lardan İdlib saldırısına tepki, Bahar Kalkanı'na destek

02.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:24

ISPARTA'da meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, İdlib'deki hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı harekatına destek amacıyla ortak açıklama yaptı.

Ekonomi Kampüsü'nde bir araya gelen grup adına basın açıklamasını yapan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen askerlere rahmet, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulunarak, "Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor" dedi.

BU SALDIRI, ASLA KABUL EDİLEMEZRejim güçlerinin yapılan anlaşmaya sadık kalmayarak Türk askerlerini kalleşçe pusuya düşürdüğünü belirten Tutar, şunları kaydetti: : "Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıklarını bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."

Kaynak: DHA