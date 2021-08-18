Isparta'da spor tesislerinde elektronik geçiş sistemi dönemi
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Isparta'da spor tesislerinde elektronik geçiş sistemi dönemi

Isparta'da spor tesislerinde elektronik geçiş sistemi dönemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Isparta Gençlik ve Spor Müdürlüğü bağlı tüm spor tesisleri ve gençlik merkezlerindeki giriş ve çıkış verilerinin tutularak tesis kullanım verilerini belirlemek amacıyla tesis elektronik geçiş sistemi kuruldu.

Isparta Gençlik ve Spor Müdürlüğü bağlı tüm spor tesisleri ve gençlik merkezlerindeki giriş ve çıkış verilerinin tutularak tesis kullanım verilerini belirlemek amacıyla tesis elektronik geçiş sistemi kuruldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı dijital dönüşüm kapsamında önemli bir çalışmaya imza attı. Bakanlığa bağlı tüm spor ve gençlik tesislerde artık elektronik geçiş sistemi uygulanacak.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tüm spor tesisleri ve gençlik merkezlerindeki giriş ve çıkış verilerinin tutularak tesislerin kullanım oranlarını ölçmek, antrenör sporcu, personel, Gençlik Merkezi üyesi gençlerimizin ve vatandaşlarımızın tesis kullanım verilerini belirlemek amacıyla tesis elektronik geçiş sistemi donanımları il müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerindeki tüm gençlik ve spor tesislerine alt yapı teknik cihazların kurulumu il bilgi işlem ve iletişim birimi tarafından yapıldı. Bu kapsamda il ve ilçelerde toplam 20 tesiste elektronik geçiş sistemi kurulumu gerçekleştirildi.

Yeni T.C cipli kartının yanı sıra Elektronik Tesis Geçiş Sistemi mobil uygulamalarda giriş yapılabilecek. Spor tesisleri için SPORCUYUZBİZ, Gençlik Merkezleri için ise GENÇİZBİZ Andorid veya Appstore uygulamalarıyla tesislere giriş yapılabilecek. Andorid veya Appstore SPORCUYUZBİZ, GENÇİZBİZ uygulamaları indirilerek e-devlet girişi ile sporcu veya genç kartı modülünden karekod oluşturarak giriş yapabilecek. Veliler uygulamalardan kendi e-devlet şifresini yaparak, VELAYET girişine çocuklarının T.C'sini girerek karekod oluşturabilecek.

HES KODU SORGULANABİLİYOR

Cihazları diğer bir özelliği ise HES KODU sorgulaması. Hayat Eve Sığar uygulamasında bulunan HES KODU karekodunu cihaza okutarak, kişinin risksiz ve riskli olduğunu tespit edebiliyor. - ISPARTA

Isparta'da spor tesislerinde elektronik geçiş sistemi dönemi
Isparta'da spor tesislerinde elektronik geçiş sistemi dönemi
Isparta'da spor tesislerinde elektronik geçiş sistemi dönemi
Isparta'da spor tesislerinde elektronik geçiş sistemi dönemi
Isparta'da spor tesislerinde elektronik geçiş sistemi dönemi
Isparta'da spor tesislerinde elektronik geçiş sistemi dönemi
Isparta'da spor tesislerinde elektronik geçiş sistemi dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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