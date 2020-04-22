Isparta'da sosyal medyadan terör propagandası yapan 3 şüpheli gözaltına alındı Isparta'da sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandı.

Isparta'da sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/YPG ve KCK lehine paylaşımlarda bulunarak, propaganda yaptığı iddia edilen A.B, İ.K. ve R.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kent merkezindeki adreslere operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA