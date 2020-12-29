Isparta'da sosyal medyadan alkol satışı yapan 2 şahıs yakalandı
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Isparta'da sosyal medyadan alkol satışı yapan 2 şahıs yakalandı

29.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:03
Isparta'da sosyal medyadan alkol satışı yapan 2 şahıs yakalandı

Isparta'da emniyet ekipleri, sosyal medya üzerinden alkol satışı yaparak, evlere kadar servis hizmeti veren 2 şahsı yakaladı.

Isparta'da emniyet ekipleri, sosyal medya üzerinden alkol satışı yaparak, evlere kadar servis hizmeti veren 2 şahsı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince bir sosyal medya platformu üzerinden alkollü içecek satışı yapıldığı, satışı yapılan alkollü içeceklerin evlere servis edildiği tespit edildi. Yapılan araştırmada sosyal medya üzerinden satış yapanın M.Ö., evlere servis yapanın ise M.K. isimli şahıslar olduğu belirlendi. Sosyal medya üzerinden satış yapan ve evlere servis götüren 2 şahıs yakalanırken, haklarında 4733 Sayılı Kanuna göre internet ortamını kullanarak alkol satışı yapmaktan idari yaptırım uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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