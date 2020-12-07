Isparta'da son bir ayda arama kaydı bulunan 15 kişi yakalandı
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Isparta'da son bir ayda arama kaydı bulunan 15 kişi yakalandı

07.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:40
Isparta'da son bir ayda arama kaydı bulunan 15 kişi yakalandı

Isparta'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 15 kişi yakalandı.

Isparta'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 15 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kasımda arama kararı bulunan 15 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Şüphelilerden 7'sinin tutuklandığı, 8'inin serbest bırakıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerce 21 ayrı operasyon gerçekeştirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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