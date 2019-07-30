Isparta'da Somalili askerlere komando eğitimi

Terörizmle Mücade Eğitim Komutanlığı'nda eğitilen Somalili askerler bröve aldı

ISPARTA - Isparta'da komando eğitimi tamamlayan Somali uyruklu 2.dönem misafir personel komandolar düzenlenen törenle bröve aldılar.

Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda Somali uyruklu Misafir Askeri Personel Komando Temel Kursu 26 Temmuz 2019 tarihinde tamamlandı.

Eğitim sonundaki törende, Somali uyruklu askerler ellerinde Türk ve Somali bayraklarıyla katıldılar. Törende iki ülkenin milli marşları okundu.

Somali uyruklu askerler, törende Türk askeri gibi geçit töreni gerçekleştirerek, komutanlarından bröve aldılar.

Öte yandan, Somalili komandoların törende açtıkları kırmızı zeminli, Türk Bayraklı ve Atatürk resmi bulunan, üzerinde Somalice 'Biz cesaretle hazırlanan birer komandoyuz' yazılı pankart da büyük alkış aldı.

Kaynak: İHA