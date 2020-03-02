Isparta'da sokaktan bankları çalan iki zanlı yakalandı
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Isparta'da sokaktan bankları çalan iki zanlı yakalandı

Isparta'da sokaktaki bankları çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

02.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:00
Isparta'da sokaktan bankları çalan iki zanlı yakalandı

'da sokaktaki bankları çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl ekipleri, kent merkezindeki 1603. Sokak'ta bulunan 5 bankın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, C.K ve N.S.K'yi yakaladı.

Hırsızlık anının yansıdığı iş yeri güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin sokaktaki bankları arabaya taşıdıkları görülüyor.

İfadelerinde, işlettikleri çay ocağının önüne koymak için bankları aldıklarını söyledikleri belirtilen zanlıların, yarın mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: AA

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