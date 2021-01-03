Isparta'da sokak hayvanlarını kısıtlamada polisler besledi
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Isparta'da sokak hayvanlarını kısıtlamada polisler besledi

03.01.2021 22:59 | Son Güncelleme: 03.01.2021 23:02
Isparta'da sokak hayvanlarını kısıtlamada polisler besledi

Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanların aç kalmaması için polisler belirli noktalara mama bıraktı.

Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanların aç kalmaması için polisler belirli noktalara mama bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentteki cadde, sokak ve çocuk parklarındaki sokak hayvanlarını mamayla besledi.

Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulaması üzerinden gelen ihbarlarla hayvanlara karşı işlenen suçlara hızlıca müdahale eden ekipler, kuşlar için de kentteki bazı noktalara su ve yem bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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