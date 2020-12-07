Eğirdir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye ve tedbirlere uyulmayan bir iş yerine ceza uygulandı
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Eğirdir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye ve tedbirlere uyulmayan bir iş yerine ceza uygulandı

07.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:47
Eğirdir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye ve tedbirlere uyulmayan bir iş yerine ceza uygulandı

ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye ve tedbirlere uyulmayan bir iş yerine toplamda 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye ve tedbirlere uyulmayan bir iş yerine toplamda 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

Eğirdir ilçesinde, hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı. İlçe halkının büyük oranda kısıtlamaya uyduğu görüldü. Kısıtlama süresince güvenlik güçleri de 56 saat boyunca uygulamalarına devam etti. İlçe merkezinde yapılan uygulamalarda araçlarıyla ya da yaya olarak sokakta bulunan vatandaşlara istisna kişiler arasında olup olmadıkları sorularak gerekli belgeleri ibraz etmeleri istendi. Denetimler sonucunda kısıtlamayı ihlal eden 2 kişiye ve kurallara riayet etmeyen bir iş yerine toplamda 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Eğirdir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye ve tedbirlere uyulmayan bir iş yerine ceza uygulandı
Eğirdir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye ve tedbirlere uyulmayan bir iş yerine ceza uygulandı
Eğirdir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye ve tedbirlere uyulmayan bir iş yerine ceza uygulandı
Eğirdir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye ve tedbirlere uyulmayan bir iş yerine ceza uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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