Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında 'gece kartalları' iş başında
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Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında 'gece kartalları' iş başında

24.12.2020 09:10 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:28

Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında 'gece kartalları' iş başında Kent merkezinde 50 mahalle bekçisi görev yapıyor Isparta'da il emniyet müdürlüğüne bağlı 'gece kartalları' olarak bilinen mahalle bekçileri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak sokak gezerek, denetimler gerçekleştiriyor.

Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında 'gece kartalları' iş başında

Kent merkezinde 50 mahalle bekçisi görev yapıyor

ISPARTA - Isparta'da il emniyet müdürlüğüne bağlı 'gece kartalları' olarak bilinen mahalle bekçileri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak sokak gezerek, denetimler gerçekleştiriyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi 21-00-05.00 ile hafta sonu cuma gününden pazartesi sabahına kadar 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Isparta'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde polislerin yanı sıra il emniyet müdürlüğüne bağlı 'gece kartalları' olarak bilinen mahalle bekçileri de görev alıyor. Kent merkezinde 50 mahalle bekçisi 15 ekip olarak 22.00-06.00 saatleri arasında görev yapıyor.

Mahalleleri yaya olarak adım adım dolaşan bekçiler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler hakkında gerekli tutanakları tutuyor. Denetimler sırasında karşılaştıkları vatandaşlara gerekli izin belgelerini soran bekçiler, mahallelerde şüpheli gördükleri durumlarla da yakından ilgileniyor. Bekçiler, görevleri sırasında karşılaştıkları olayları anında bağlı bulundukları polis merkezine bildiriyorlar.

Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında 'gece kartalları' iş başında
Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında 'gece kartalları' iş başında
Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında 'gece kartalları' iş başında
Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında 'gece kartalları' iş başında
Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında 'gece kartalları' iş başında
Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında 'gece kartalları' iş başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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