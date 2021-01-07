Isparta'da sis etkili oluyor
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Isparta'da sis etkili oluyor

07.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:40
Isparta'da sis etkili oluyor

Isparta'da etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Isparta'da etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden etkili olan ve gün içerisinde etkisini artıran sis, özellikle Isparta-Burdur kara yolu ve Süleyman Demirel Havaalanı çevresinde etkili oldu.

Sürücüler, sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri, uygulama noktalarında, takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda sürücüleri uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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