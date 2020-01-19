Isparta'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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Isparta'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Isparta'da bir kişi silahlı kavgada vurularak yaralandı.

19.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:14
Isparta'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

'da bir kişi silahlı kavgada vurularak yaralandı.

Isparta Oto Galericiler Sitesi'nde Hasan S. (46) ile S.F. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan S. tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve ekipleri sevk edildi.


Bacağından yaralanan Hasan S, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Olay yerinden kaçan S.F, polis ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

Kaynak: AA
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