Isparta'da silahla vurulan dayı ve yeğeni hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta'da silahla vurulan dayı ve yeğeni hayatını kaybetti

Isparta'da silahla vurulan dayı ve yeğeni hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde silahla vurulan dayı ve yeğeni yaşamını yitirdi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde silahla vurulan dayı ve yeğeni yaşamını yitirdi.

Emrah Kara (34) ile yeğeni Eflatun Karaduman (19) Akçaşar köyünde çobanlık yapan L.K. (17) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine L.K'nin tüfekle Kara ile Karaduman'ı yaraladığı, sonrasında sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdiği öne sürüldü.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Kara ile Karaduman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

L.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

Son dakika haberleri! Çoban hırsız sanıp ateş etti; dayı- yeğen öldü
Son dakika haberleri! Çoban hırsız sanıp ateş etti; dayı- yeğen öldü
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü (6)
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü (6)
İkna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fazıl Küçük Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Seda Sayan Düm Tek Tek
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Metin Oktay Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Isparta'da silahla vurulan dayı ve yeğeni hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 14:06:51. #1.14#

title