Isparta'da silahla 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
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Isparta'da silahla 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Isparta'da çıkan kavgada 1 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

21.01.2020 21:24 | Son Güncelleme: 21.01.2020 21:24
Isparta'da silahla 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

'da çıkan kavgada 1 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Oto Galericiler Sitesi'nde alacak verecek nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada Hasan S'yi (46) silahla bacağından yaralayan S.F'nin İl Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

19 Ocak'ta Isparta Oto Galericiler Sitesi'nde Hasan S. ile S.F. arasında iddiaya göre alacak verecek nedeniyle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Hasan S'yi bacağından silahla yaralayan S.F. olay yerinden kaçmıştı. Zanlı, aynı gün polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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