Isparta'da sigara yasağı denetimi
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Isparta'da sigara yasağı denetimi

11.11.2020 16:44 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:44
Isparta'da sigara yasağı denetimi

Isparta'da koronavirüs önlemleri kapsamında kentin en yoğun olduğu caddeler, pazar yerleri, otobüs durakları ile yeme içme yerlerinin önlerinde sigara içilmesi yasaklandı.

Isparta'da koronavirüs önlemleri kapsamında kentin en yoğun olduğu caddeler, pazar yerleri, otobüs durakları ile yeme içme yerlerinin önlerinde sigara içilmesi yasaklandı. Polis ekipleri bu sabahtan itibaren maske ve sigara kontrolü yaptı, sigara içen ve maske yasağına uymayanlar hakkında tutanak tutuldu.

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alındı. Yeni kararlara göre il giriş- çıkışlarında tüm araçlarda seyahat edenlerin izolasyonda olup olmadığının sorgulanmasına, Kaymakkapı Meydanı, Hükümet Caddesi (114. Cadde), Çayboyu, 6 Mart Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, kafeler bölgesi, pazar yerleri, açık- kapalı otobüs durakları ile yeme- içme yerlerinin önlerinde bekleme ya da hareket halinde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verildi.

Bugün polis ekipleri kentin en yoğun olduğu Mimar Sinan Caddesi'nde sigara yasağı ile maske denetimi yaptı. Maskesini indirerek, sigara içenlere tutanak tutuldu. Maskesiz vatandaşlara da cezai işlem uygulandı.

Polis ve Isparta Belediyesi zabıta ekipleri kent meydanında sık sık koronavirüs tedbirleri hakkında uyarılarda bulundu. Polis ekipleri, işlek caddelerde devriye atarak, sigara yasağının başladığını duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

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