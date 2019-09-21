Isparta'da seyir halindeki otomobil yandı
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Camikebir Mahallesi'nde Memiş Eyılmaz'ın kullandığı 32 SK 405 plakalı otomobilin motor bölümünden duman çıkmaya başladı. Sürücü Eryılmaz, alev alan otomobili durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Elektrik tesisatından çıktığı tespit edilen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.