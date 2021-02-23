Isparta'da sevgi evinin balkonundan düşen 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti
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Isparta'da sevgi evinin balkonundan düşen 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti

23.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:53
Isparta'da sevgi evinin balkonundan düşen 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Isparta'da bir sevgi evinin dördüncü katından düşen 15 yaşındaki kız yaşamını yitirdi.

Isparta'da bir sevgi evinin dördüncü katından düşen 15 yaşındaki kız yaşamını yitirdi.

Pirimehmet Mahallesi'nde bulunan sevgi evinin dördüncü katındaki balkona çıkan Kadriye A, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip, beton zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekibinin olayın yaşandığı evin çevresinde yaptığı incelemenin ardından, Kadriye A'nın cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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