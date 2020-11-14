Isparta'da Senir beldesi ve Kılıç köyündeki karantina 14 gün daha uzatıldı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesi ve Kılıç köyündeki karantina süresi Kovid-19 vakalarının devam etmesi üzerine 14 gün daha uzatıldı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesi ve Kılıç köyündeki karantina süresi Kovid-19 vakalarının devam etmesi üzerine 14 gün daha uzatıldı.

Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesi ve Kılıç köyünde Covid-19 vakaları ve bu vakaların temaslı olduğu kişilerin fazla olması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 31 Ekim'de 14 gün süreyle karantina uygulanması kararı alınmıştı. Aradan geçen süreçte Kovid-19 vakaların devam etmesi üzerine Senir beldesi ve Kılıç köyündeki karantina İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 27 Kasım tarihine kadar uzatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı