Isparta'da Semt Sahaları Yenilendi

Isparta Belediyesi tarafından kentte bulunan 12 semt sahasında yenileme çalışması yapıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezinde bulunan 12 semt spor sahası yenilenirken, projesi hazırlanan 7 semt sahası da ihale aşamasına getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Kaçar, oyun parkları içerisinde bulunan semt sahalarının bakımlarını tamamladıklarını belirtti.

Sahaların tel örgüleri ve zemin boyalarının yenilendiğini ifade eden Kaçar, "Standartlara uygun saha çizgileri yapıldı. Yıpranan bazı potalarımızı değiştirdik. Gençlerimizin güvenli bir şekilde spor yapabilecekleri 12 semt spor sahalarını kullanıma sunduk." diye konuştu.