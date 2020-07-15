Isparta'da şehitler dualarla anıldı Isparta'da şehitler dualarla anıldı Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler dualarla anıldı.

Isparta'da şehitler dualarla anıldı

ISPARTA - Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler dualarla anıldı.

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Garnizon Kamutanı Tuğgeneral Tamer Atay, protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Kur'an tilavetinin okunmasıyla başlayan tören şehitler için dua edilmesiyle devam etti. Daha sonra protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

50'şer gruplar halinde demokrasi nöbeti tutulacak

Öte yandan kentte saat 20.00'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla 50'şer gruplar halinde demokrasi nöbeti tutulacak.

Kaynak: İHA