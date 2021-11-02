Isparta'da satılması yasak olan bin 455 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Haberler
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Isparta'da satılması yasak olan bin 455 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Isparta'da satılması yasak olan bin 455 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Isparta'da emniyet ekiplerince, durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinden bin 455 adet cinsel içerikli satılması yasaklı ürün ele geçirildi.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da emniyet ekiplerince, durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinden bin 455 adet cinsel içerikli satılması yasaklı ürün ele geçirildi.

Halk sağlığını tehlikeye sokacak şekilde merdiven altı, yasadışı ve ruhsatsız yerlerde üretilen, eğlence yerlerinde, mekanlarda tüketilmek üzere Isparta il merkezine getirilen cinsel içerikli satılması yasaklı ürünler ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda; 28 Ekim Perşembe günü durumundan şüphelenilen araçta yapılan aramada; 864 adet mendil, 240 paket şeker, 192 adet içecek, 84 adet çikolata, 74 adet jel olmaz üzere toplamda bin 455 adet cinsel içerikli satılması yasaklı ürün ele geçirildi. Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili 1 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. - ISPARTA

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