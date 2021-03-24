Isparta'da sanayi ve ticaret müzesi kurulacak
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Isparta'da sanayi ve ticaret müzesi kurulacak

24.03.2021 16:36 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:56
Isparta'da sanayi ve ticaret müzesi kurulacak

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO), Isparta Belediyesi işbirliğinde Etnografya Müzesi'nde kuracağı ticaret ve sanayi müzesi için üyelerinden destek bekliyor.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO), Isparta Belediyesi işbirliğinde Etnografya Müzesi'nde kuracağı ticaret ve sanayi müzesi için üyelerinden destek bekliyor. Isparta'nın iş hayatında kullandığı tarihi değere sahip makine-ekipman, eşya, evrak ve belgeler müzede sergilenecek, hediye edenlerin isimleri yazılacak.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Belediye ile işbirliğinde Etnografya Müzesi'nde 350 m2 kapalı alanda kuracağı Sanayi ve Ticaret Müzesi için üyelerine çağrıda bulundu. Ticaret Müzesi'nde Isparta'nın ekonomik hayatına ilişkin önemli eserler sergilenecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, ticaret ve sanayi odasının 1867'ye dayanan kuruluşu itibariyle kentin köklü ticari geçmişinin aynası olduğunu söyledi. Tutar, "Ticari geçmişi, kültürü ve gelenekleri ile Türkiye'nin ender şehirlerinden birisi olan Isparta'da gelecek nesillere ışık tutacak bir çalışma içerisindeyiz. İlimizin köklü ticari geçmişinde değerli iş insanlarının da rolü çok büyüktür. Isparta'nın iktisadi hayatına olan katkılarına minnettarız. Odamızın Gökçay Etnografya Müzesi içerisinde oluşturacağı Ticaret Müzesi için iş dünyasının yapacağı katkılar ilimiz için güzel bir eserin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. İş yaşantılarında kullandıkları makine-ekipman, alet ve araçlar ile ticari belgelerin müzede sergilenip, iş insanlarımızın adları ve eserlerinin gelecek nesillere taşınması noktasında destekleri bekliyoruz" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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