Isparta'da sanayi sitesi asfaltlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta'da sanayi sitesi asfaltlanıyor

Isparta'da sanayi sitesi asfaltlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta Belediyesi, bir süre önce özellikle kış günlerinde büyük sorunlar yaşayan Gül Küçük Sanayi Sitesinde yağmur suyu altyapı çalışmalarını tamamlanmasının ardından, bölgede asfalt çalışması başlattı.

Isparta Belediyesi, bir süre önce özellikle kış günlerinde büyük sorunlar yaşayan Gül Küçük Sanayi Sitesinde yağmur suyu altyapı çalışmalarını tamamlanmasının ardından, bölgede asfalt çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce Gül Küçük Sanayi Sitesinde başlatılan yağmur suyu alt yapı çalışmaları kapsamında 3 km'lik 500'lük korge ve 1000'lik betonarme hat çekilmiş, 200'e yakında yağmur suyu ızgaraları konmuştu.

Tüm bu altyapı çalışmalarının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de hat çekilen 3 km'lik bölgede asfalt çalışmalarını başlattı. Sitenin 3 nolu giriş kapısının bulunduğu alandan başlatılan çalışmalar, önümüzdeki hafta başı itibariyle tamamlanmış olacak.

Sitenin içerisindeki çalışmaların bitirilmesinin ardından ayrıca Gül Küçük Sanayi Sitesi önünden Bozanönü'ne giden yolun asfaltlanması da gerçekleştirilecek. - ISPARTA

Isparta'da sanayi sitesi asfaltlanıyor
Isparta'da sanayi sitesi asfaltlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Vedat Bilgin Nikos Dendias Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Cansu Dere Burcu Biricik Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Hakan Kutlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Isparta'da sanayi sitesi asfaltlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:37:57. #1.14#

title