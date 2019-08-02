Isparta'da saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Isparta'da saman yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Ekrem Buzdağ idaresindeki 07 DJC 28 plakalı saman yüklü tır, Isparta -Burdur kara yolu Baldız Köprüsü mevkisinde devrildi.

Tırın dorsesindeki samanların etrafa dağıldığı kazada, Buzdağ yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince tedavisi yapılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA