Isparta'da sahte para operasyonu
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Isparta'da sahte para operasyonu

02.11.2020 20:55 | Son Güncelleme: 02.11.2020 20:58
Isparta'da sahte para operasyonu

Isparta'da piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Isparta'da piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 bin 550 lira sahte para ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla 3 kişi serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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