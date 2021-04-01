Isparta'da sahte içki operasyonu
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Isparta'da sahte içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Isparta'da sahte içki operasyonu

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı.

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı.

Yenişarbademli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 30 Mart günü M.B. isimli şahsın sahte alkol ve tütün işi yaptığı, alkolleri de pet şişede sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada 100 kilogram açık tütün, 4 adet av tüfeği, 5 adet pet şişe içerisinde alkollü içecek, 3 adet 5 litrelik etil alkol, 4 adet alkol yapımında kullanılan anason maddesi, çok sayıda boş makaron ile tartı aleti ve alkol yapımında kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi.

Şüpheli M.B. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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