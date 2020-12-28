Isparta'da sahte içki operasyonu
28.12.2020 23:03 | Son Güncelleme: 28.12.2020 23:06
Isparta'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada ise sahte 370 litre şarap ve 2 litre votka ile 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen