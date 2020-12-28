Isparta'da sahte içki operasyonu

Isparta'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada ise sahte 370 litre şarap ve 2 litre votka ile 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen