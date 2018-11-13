Isparta'da Sahte İçki Operasyonu

Isparta'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 240 şişe değişik marka ve miktarda sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.A.V'nin farklı illerden Isparta'ya sahte içki getirdiği bilgisini aldı.

Evine yapılan baskında 240 şişe değişik marka ve miktarda sahte içki ile şişelere yapıştırılmış sahte bandrol ele geçirilen M.A.V, gözaltına alındı.

Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.