Isparta'da sağlık çalışanlarına sirenli, alkışlı destek ISPARTA'da itfaiye, zabıta ve polis ekipleri koronavirüsle mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına çaldıkları siren, açtıkları tepe lambaları ve alkışlarla destek verdi.

ISPARTA'da itfaiye, zabıta ve polis ekipleri koronavirüsle mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına çaldıkları siren, açtıkları tepe lambaları ve alkışlarla destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Özverili sağlık çalışanlarını 3 gün üst üste alkışlayım' çağrısına Isparta'dan da karşılık geldi. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri merkez binada saat 21.00'i gösterdiğinde ellerine aldıkları 'Bizler sizin için buradayız, sizler de lütfen bizim için evde kalın' pankartıyla vatandaşlara evde kalma çağrısında bulunurken, araçlarının tepe lambalarını açarak, sirenler çalıp, alkış tutup, sağlık çalışanlarına destek verdi. Bu arada itfaiye aracından da "Bizler Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak fedakarca çalışan sağlık personellerimizin yanındayız ve onları alkışlıyoruz. Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline ayrıca teşkilat olarak teşekkür ediyoruz" mesajı okundu. Bu arada yoldan geçen sürücüler de korna çalarak eyleme destek verdi.Yine aynı saatte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Zabıta Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri de Isparta Şehir Hastanesi önünde sirenleri çalarak, araçlarının tepe lambalarını açarak alkış tuttu ve sağlık çalışanlarına destek verdi. Sağlık çalışanları da kapı önüne çıkarak verilen destek mesajına alkış tutarak karşılık verdi.

Kaynak: DHA