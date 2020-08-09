Isparta'da sağanak su baskınına neden oldu Isparta'da etkili olan sağanak nedeniyle bir köydeki bazı evlerde su baskını meydana geldi.

Isparta'da etkili olan sağanak nedeniyle bir köydeki bazı evlerde su baskını meydana geldi. Merkeze bağlı Yakaören Köyü'nde sağanağın sele dönüşmesiyle bazı evleri su bastı. Maddi hasar meydana gelen evlerde biriken su, Isparta Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerince tahliye edildi. Öte yandan sağanaktan dolayı Gölcük Tabiat Parkı'nın yolunda toprak birikti. Ekipler, yolu açarak bölgede mahsur kalan piknikçiler kurtardı. Kaynak: AA