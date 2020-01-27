Isparta'da Roma ve Bizans dönemine ait olduğu sanılan 51 sikke ele geçirildi

27.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:48

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu sanılan 51 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin elindeki sikkeleri satmak üzere müşteri aradığı bilgisini aldı.

Gözaltına alınan şüpheli Ü.Y'nin üzerinde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen 51 sikke çıktı.

Adliyeye sevk edilen Ü.Y, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA