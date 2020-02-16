Haberler » Spor » Isparta'da rekor seyirci - Spor

Isparta'da rekor seyirci

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, şampiyonluk adaylarından Karaman Belediyespor'u 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

16.02.2020 17:13 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:13
Isparta'da rekor seyirci

(TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden 32 Spor, şampiyonluk adaylarından Belediyespor'u 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Isparta Atatürk Stadı'nda oynanan maça futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Isparta taraftarı 12 bin kişi kapasiteli Atatürk Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Yaklaşık 10 bin taraftarın izlediği maçta Süper Lig takımlarını kıskandıracak nitelikte seyirci vardı. Isparta taraftarının 10 bin, Karaman taraftarının da 500 futbolseverin izlediği maçta futbol şöleni üst ligleri kıskandırdı. Maç sonunda ise büyük sevinç yaşayan Isparta 32 Sporlular, kolbastı oynayarak galibiyeti kutladılar. - ISPARTA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler