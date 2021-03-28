Isparta'da refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
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Isparta'da refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Isparta'da refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

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Isparta'da refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Mustafa Aydın idaresindeki 06 AL 3780 otomobil, Modernevler Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü yaralandı.

Yaralı, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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