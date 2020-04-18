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Isparta, Ekonomi

Isparta'da Ramazan pidesine zam yok

Isparta Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Nuri Erdeğer, Ramazan pidesine bu yıl zam yapmadıklarını belirterek, 300 gram pidenin geçen yılın fiyatı olan 2.5 TL'den satılacağını açıkladı.

18.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:25
Isparta'da Ramazan pidesine zam yok

Isparta Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Nuri Erdeğer, Ramazan pidesine bu yıl zam yapmadıklarını belirterek, 300 gram pidenin geçen yılın fiyatı olan 2.5 TL'den satılacağını açıkladı.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Isparta'da Ramazan pidesinin fiyatı da belli oldu. Isparta Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Nuri Erdeğer, Türkiye'nin korona virüsten dolayı olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldığını belirterek, bu süreçte Ramazan ayının vazgeçilmesi olan pideye zam yapmadıklarını bildirdi. Erdeğer, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 300 gram pide 2.5 TL'den satılacak. Ayrıca belirlenen gramajın altında pide satılmayacak" dedi.

Öte yandan Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karara göre fırınlar Ramazan ayı boyunca saat 18.00'dan sonra pide satışı yapamayacak. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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