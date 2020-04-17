Isparta'da Ramazan davulu yasaklandı Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayında davul çalınmasını yasakladı.

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayında davul çalınmasını yasakladı.

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Kurul, Ramazan ayında davul çalınmasını yasaklarken, 23 Nisan 2020 tarihinden itibaren fırınların, Ramazan ayı boyunca pide satışını saat 18.00 itibariyle sonlandırmasına karar verdi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, market ve mağaza gibi yerlerin indirim kampanyalarıyla ilgili de bir karar aldı. Karara göre, market ve mağaza gibi iş yerleri belirli gün veya belirli saatler arasında indirim kampanyası düzenleyemeyecek. Bu tür iş yerleri indirim kampanyası düzenlemek isterse, kampanyalar haftanın tüm günlerini kapsayacak şekilde ve açılış/kapanış saatleri arasında geçerli olacak. - ISPARTA

Kaynak: İHA