Isparta'da Ramazan davulcularına izin çıktı, park yasağı kaldırıldı
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Isparta'da Ramazan davulcularına izin çıktı, park yasağı kaldırıldı

Isparta'da Ramazan davulcularına izin çıktı, park yasağı kaldırıldı
06.05.2020 16:53 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:53

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında daha önce bazı caddelere getirdiği park yasağının 11 Mayıs itibariyle kaldırılmasına ve Ramazan davuluna izin verilmesine karar verdi.

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında daha önce bazı caddelere getirdiği park yasağının 11 Mayıs itibariyle kaldırılmasına ve Ramazan davuluna izin verilmesine karar verdi. Ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kortej düzenlenecek.

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak korona virüs tedbirleriyle ilgili daha önce aldığı kararları değiştirdi. Önceki toplantılarında Ramazan davulu çalınmasını yasaklayan kurul, Ramazan davulcularına, ev ev dolaşarak vatandaşlardan bahşiş toplamamak kaydıyla 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren izin verdi.

Park yasağı kaldırıldı

Ayrıca kurul kararıyla il merkezindeki 114. Cadde, 113.Cadde, Mimar Sinan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve 6 Mart Caddesindeki araçların duraklama yapma ve park etme yasağı, 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren sonlandırılacak.

19 Mayıs'ta kortej düzenlenecek

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleriyle ilgili de bir karar aldı. Karara göre, Isparta Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, milli duyguları güçlendirmek, 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara moral ve destek sağlamak amacıyla 19 Mayıs 2020 tarihinde kortej düzenlenecek. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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