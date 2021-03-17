Isparta'da polisten kumar baskını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Isparta'da polisten kumar baskını

17.03.2021 12:56 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:01
Isparta'da polisten kumar baskını

Isparta'da emniyet ekiplerinin bir adrese düzenledikleri kumar baskınında Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye toplam 34 bin 552 lira para cezası uygulandı.

Isparta'da emniyet ekiplerinin bir adrese düzenledikleri kumar baskınında Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye toplam 34 bin 552 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 16 Mart günü saat 00.30 sıralarında Bağlar Mahallesi'nde bir adreste kumar oynandığı ve pandemi kurallarının ihlal edildiği bilgisi üzerine baskın düzenledi. Baskında içeride 8 kişinin bulunduğu ve adresin ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık yer haline getirildiği belirlendi. Yapılan aramada masa üzerinde ve çeşitli yerlerde saklanmış 494 adet iskambil kağıdı, 129 adet okey taşı, 19 adet oyun pulu, 1 adet zar, 1 adet yazboz kağıdı ve 455 TL para bulundu. İkamet sahibi hakkında 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatılırken, adreste bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplam 34 bin 552 TL para cezası uygulandı. Ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen adres mühürlenerek kapatıldı. - ISPARTA

Isparta'da polisten kumar baskını
Isparta'da polisten kumar baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Ziya Selçuk Pervin Buldan Süleyman Soylu
Magazin Rasim Öztekin Pelin Öztekin Hakan Taşıyan Ferhan Şensoy
Spor Hakan Kutlu Deniz Türüç Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Isparta'da polisten kumar baskını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 13:02:26. #1.14#
title