Isparta'da polislere arama kurtarma eğitimi veriliyor

ISPARTA (İHA) - Isparta İl Emniyet Müdürlüğü personeli ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlara destek olabilmek için arama ve kurtarma eğitimi alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü personeli afetlerde ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlara destek olabilmek adına afet farkındalık eğitimlerini sürdürüyor. Oluşturulan ekiplere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenleri tarafından dağda arama kurtarma, trafik kazalarında kurtarma, suda boğulmalarda arama ve kurtarma, çığda arama ve kurtarma, doğada arama ve kurtarma, KBRN farkındalık ve şüpheli posta eğitimleri ile yangınlarda arama ve kurtarma alanlarında uygulamalı eğitimler veriliyor.

Bugün Isparta'da 30 polise Davraz Turizm Merkezi'nde AFAD uzmanlarınca çığda arama ve kurtarma eğitimi verildi. Eğitimlerde Isparta'da meydana gelebilecek bir çığ altında kalma olayında ekiplerin destek olarak nasıl müdahale edeceği uygulamalı olarak gösterildi. Vali Ömer Seymenoğlu da alanda devam eden eğitimlere izleyerek ilgililerden bilgi aldı. Emniyet Müdürlüğü personelinin afetlere hazırlık eğitimlerinin 17 Ocak'a kadar devam edeceği bildirildi. - ISPARTA