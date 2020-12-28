Isparta'da piyasaya sürülmek üzere olan 372 litre sahte içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Isparta'da piyasaya sürülmek üzere olan 372 litre sahte içki ele geçirildi

28.12.2020 15:08 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:13
Isparta'da piyasaya sürülmek üzere olan 372 litre sahte içki ele geçirildi

Isparta'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan toplam 372 litre sahte içki ele geçirildi.

Isparta'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan toplam 372 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sürülmek üzere sahte alkollü içki üretildiği bilgisi alınması üzerine 25 Aralık'ta operasyon düzenledi. Operasyonda 370 litre şarap, 2 litre votka ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak, hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Piyasaya sürülmek isteyen sahte içkilere de el konuldu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Özçivit Seren Serengil Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Bayram Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Otomobil Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Isparta'da piyasaya sürülmek üzere olan 372 litre sahte içki ele geçirildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:18:11. #1.14#
title