Isparta'da park halindeki otomobil yandı - Haberler

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Isparta'da park halindeki otomobil yandı

AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta'da park halindeki otomobil yandı

Isparta'da park halindeyken yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

ISPARTA (AA) - Isparta'da park halindeyken yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Yayla Mahallesi 1610 Sokak'ta park halinde bulunan otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aracın yandığını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının, aracın motor kısmından çıktığı belirlendi.

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

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