Isparta'da pandemi yapı sektörünü etkilemedi
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Isparta'da pandemi yapı sektörünü etkilemedi

25.12.2020 20:59 | Son Güncelleme: 25.12.2020 21:03
Isparta'da pandemi yapı sektörünü etkilemedi

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar ve yönetim kurulu üyeleri, pandemi döneminde zor koşullara rağmen yatırımlarını durdurmayıp istihdam oluşturmaya, ekonomide katma değer üretmeye devam eden inşaat sektörünün temsilcilerini ziyaret etti.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar ve yönetim kurulu üyeleri, pandemi döneminde zor koşullara rağmen yatırımlarını durdurmayıp istihdam oluşturmaya, ekonomide katma değer üretmeye devam eden inşaat sektörünün temsilcilerini ziyaret etti.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, Yönetim Kurulu Üyeleri Mimar Kadir Özkan, Musa Çağrı Can ile Genel Sekreter Nihal İspir ile birlikte inşaat sektörüne yönelik ziyaretlerde bulundu. Pandemi döneminde çok zor şartlara rağmen yatırımlarını ve imalatını devam ettiren inşaat sektörü temsilcilerine teşekkür edip, başarı dileklerini ileten Başkan Tutar, "Yapı sektörü pandeminin durduramadığı, yavaşlatamadığı bir sektör" dedi.

"Beklentimiz yapı sektörü için faizlerin düşmesi"

Isparta'da yapı sektörünün oldukça güçlü olduğuna değinen Tutar, "İnşaat sektöründe çok başarılı işletmelerimiz var. Çok güzel projeler hayata geçiriliyor. Deprem riskinden uzak, modern, kaliteli ve refah seviyesi yüksek yapılar inşa ediliyor. Müteahhitlerimiz ve yapı sektörünün diğer aktörleri bu süreçte her şeye rağmen yatırımlarına devam ediyorlar. Pandemi riskine rağmen hiçbir şantiye durmadı. Şantiyelerde gerekli önlemler alınarak imalat devam ediyor. İşçi kardeşlerimiz üretime devam ediyor. İnşaat sektörünü durdurmamak için, ekonomik kayıp oluşturmamak için her türlü fedakarlık yapılıyor. Sektör temsilcilerimize teşekkür ediyoruz. Bu zorlu süreçte yatırımlarını devam ettirerek, ekonomimize katkı sağlıyorlar. İnşallah pandemiden sonra da yatırımlar devam edecektir. Beklentimiz yapı sektörü için faizlerin düşmesi. Eğer faizler de düşerse yapı sektöründe alım-satım artacak, müteahhitlerimizin ürettiği konutların satışı daha hızlı olacaktır" diye konuştu.

"ITSO olarak üzerimize düşen her türlü göreve hazırız"

Mustafa Tutar, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası bünyesindeki 17 meslek grubunun 3^ünü yapı sektörünün oluşturduğunu belirtti. Tutar, Müteahhitlik sektörü, mühendislik hizmetleri, kooperatif faaliyetleri ile yapı malzemelerinde çok sayıda üyemiz var. Son yapılan düzenlemeler ile mesleki yeterlilik belgesi, müteahhitlik belgesi gibi uygulamalar gündeme geldi. Bu düzenlemeleri destekliyoruz. Yapı sektörünü düzenleyen, kontrol altına alan her türlü çalışmanın yanındayız. Şehrimizin imarının yeniden düzenlenmesi, eski mahallelerimizin yenilenmesi gibi konularda ITSO olarak üzerimize düşen her türlü göreve hazırız. Şehrimizin yeniden imarı için alınacak her türlü karara ve yapılacak çalışmaya katkı sunmaya hazırız." - ISPARTA

Isparta'da pandemi yapı sektörünü etkilemedi
Isparta'da pandemi yapı sektörünü etkilemedi
Isparta'da pandemi yapı sektörünü etkilemedi
Isparta'da pandemi yapı sektörünü etkilemedi
Isparta'da pandemi yapı sektörünü etkilemedi
Isparta'da pandemi yapı sektörünü etkilemedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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